Pedágios nas rodovias de São Paulo terão alta de 5,31% em julho

Os pedágios nas rodovias de São Paulo ficarão mais caros e terão alta de 5,31% em julho. O reajuste começa no dia 1º para todas as rodovias estaduais concedidas à iniciativa privada, exceto para as rodovias do centro-oeste paulista, que são controladas pela concessionária Entrevias, onde o reajuste passa a valer no dia 6 de julho. O aumento médio de 5,31% foi baseado na inflação medida pelo IPCA no período de junho de 2024 a maio de 2025. No sistema Anchieta-Imigrantes, que liga a capital ao litoral sul do estado de São Paulo, o preço do pedágio para um carro de passeio vai passar de R$36,80 para R$38,70.



