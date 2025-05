Pesquisadores registram baleia no litoral fluminense

Pesquisadores avistaram uma baleia nas águas cristalinas de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro . Embora geralmente as baleias apareçam em junho, devido à migração da Antártica ao litoral da Bahia, sua presença foi registrada mais cedo este ano.



Trata-se da baleia-de-bryde, uma espécie que pode atingir 16 metros e pesar até 40 toneladas.



