Polícia do Rio realiza operação contra supostas fraudes em planos de saúde

A polícia do Rio de Janeiro realizou uma operação para combater fraudes em planos de saúde. As investigações indicam a formação de uma organização criminosa composta por advogados, médicos e empresas do setor. Os envolvidos utilizavam ações judiciais para acelerar aprovações de cirurgias com preços elevados pagas pelos planos. As decisões judiciais beneficiavam empresas fornecedoras ligadas aos suspeitos.