Polícia faz operação contra PCC e Comando Vermelho e investiga movimentações de R$ 6 bilhões

A Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou uma operação contra o núcleo financeiro do Comando Vermelho e investiga movimentações de R$ 6 bilhões em contas suspeitas. O grupo utilizava empresas de fachada, fintechs e bancos digitais não autorizados pelo Banco Central para lavar dinheiro proveniente do tráfico de drogas e outros crimes. O esquema também envolvia o PCC em São Paulo e foi executado em quatro municípios do interior paulista.



