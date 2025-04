Polícia faz operação contra roubo de condomínios em São Paulo

A Polícia Civil iniciou nesta quarta-feira (23) uma operação contra uma quadrilha especializada no roubo a condomínios residenciais em São Paulo . Os mandados de prisão e busca foram cumpridos principalmente na comunidade de Paraisópolis. Entre as apreensões está um veículo de luxo. Todos os crimes investigados ocorreram na capital paulista. A operação seguirá até sexta-feira.



