A Polícia Federal lançou o edital para concurso que oferece mil vagas para os cargos de delegado, perito, agente, escrivão e papiloscopista. As inscrições ocorrerão de 26 de maio a 13 de junho, com salários variando entre R$ 14.000 e R$ 26.800.



