Polícia Federal faz operação contra o tráfico de drogas no aeroporto de Manaus

A Polícia Federal realizou uma operação para desarticular uma quadrilha de traficantes que atuava no Aeroporto Internacional de Manaus. As investigações indicaram que funcionários facilitavam a entrada de drogas em áreas restritas do terminal. Eles não inspecionavam as pessoas transportando as cargas. A Justiça expediu mandados de prisão e busca e apreensão, além do bloqueio de mais de R$ 760 mil obtidos com o esquema criminoso.