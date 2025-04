Polícia Federal faz operação contra tráfico de drogas em São Paulo, Pará e Piauí

A Polícia Federal realizou uma operação contra o tráfico internacional de drogas e a lavagem de dinheiro. Mandados de prisão foram cumpridos nos estados do Piauí, Pará e São Paulo . O grupo investigado adquiria pasta base de cocaína no exterior. A droga entrava pela região norte do Brasil e era distribuída no Nordeste por intermediários que também realizavam a lavagem do dinheiro proveniente do tráfico.



