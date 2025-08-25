Polícia investiga denúncia de maus-tratos a animais em Mairiporã

Em Mairiporã, na Grande São Paulo , a Polícia Civil realizou uma operação contra maus-tratos a animais em uma ONG que supostamente cuida de cães, gatos, porcos e patos. Segundo denúncias, cerca de 100 animais estavam em situação de negligência, alguns com ferimentos expostos. Há ainda suspeita de um cemitério clandestino, onde os animais mortos por falta de cuidados seriam enterrados.



