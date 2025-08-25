Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Polícia investiga denúncia de maus-tratos a animais em Mairiporã

Ação mira ONG suspeita de manter cerca de 100 animais em situação precária

Conteúdo Exclusivo|Do R7

Em Mairiporã, na Grande São Paulo, a Polícia Civil realizou uma operação contra maus-tratos a animais em uma ONG que supostamente cuida de cães, gatos, porcos e patos. Segundo denúncias, cerca de 100 animais estavam em situação de negligência, alguns com ferimentos expostos. Há ainda suspeita de um cemitério clandestino, onde os animais mortos por falta de cuidados seriam enterrados.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Animais
  • Maus-tratos
  • Polícia
  • São Paulo (Cidade)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.