Policial militar morre baleado durante operação na zona norte no Rio

Um tenente da Polícia Militar morreu baleado durante uma operação em comunidades da zona norte do Rio de Janeiro nesta sexta-feira (31). Moradores relataram registros intensos de tiroteios desde a madrugada. A Avenida Brasil e a Linha Vermelha foram fechadas pela segunda vez nesta semana, na altura da Cidade Alta e Vigário Geral. Pelo menos cinco criminosos foram presos, e os policiais apreenderam fuzis, granadas e drogas. As duas maiores facções criminosas do Rio intensificaram confrontos pela disputa do controle das comunidades.