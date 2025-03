Presidente Lula chega ao Vietnã para dar sequência aos compromissos oficiais na Ásia

O presidente Lula chegou a Hanói, capital do Vietnã, para uma visita de dois dias ao país. Desde 2008, o comércio entre os dois países cresceu de 534 milhões de dólares para 7,7 bilhões de dólares em 2024. A expectativa é duplicar esse valor até 2030. O Brasil fornece 70% da soja importada pelo Vietnã e planeja expandir as exportações em carne bovina e aeronaves. O país asiático anunciou que dispensará o certificado sanitário internacional para importação de couro do Brasil e permitirá a entrada de miúdos de frango brasileiro a partir de março. Nesta sexta-feira (28), Lula se reunirá com o presidente do Vietnã, Luong Cuong, e outros líderes vietnamitas.



