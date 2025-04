Produção e venda de motos crescem no primeiro trimestre de 2025

A produção de motos no Brasil cresceu 14,4% nos primeiros três meses de 2025. Mais de 500 mil motocicletas foram produzidas nesse período. As vendas também aumentaram, com 474 mil motos emplacadas e uma alta de quase 10% em relação ao primeiro trimestre de 2024. Esses dados são da Abraciclo e representam o melhor desempenho do setor em vendas segundo a série histórica.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!