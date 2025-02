Quarta onda de calor de 2025 atinge Rio Grande do Sul a partir desta segunda-feira (24)

O Rio Grande do Sul do Brasil enfrenta a quarta onda de calor de 2025 a partir desta segunda-feira (24). Em algumas cidades, as temperaturas podem alcançar até 40 ºC entre segunda e quarta-feira.. A situação é causada por uma bolha de calor que também afeta Argentina, Uruguai e Paraguai, estendendo-se a Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul, já no centro-oeste. Apesar das altas temperaturas, pancadas de chuva e temporais podem ocorrer ocasionalmente, trazendo algum alívio. Esta é a segunda onda de calor registrada em fevereiro, a primeira ocorreu entre os dias 2 e 12 deste mês.



