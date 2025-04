Queimadas caem 70% no Brasil nos primeiros três meses do ano

O Brasil reduziu em 70% a área queimada no primeiro trimestre deste ano. Foram queimados mais de 912 mil hectares nos primeiros três meses do ano - o equivalente a 912 campos de futebol. Roraima foi o estado com mais queimadas, seguido por Pará e Maranhão. Mesmo com a redução geral, alguns biomas registraram alta em relação ao primeiro trimestre de 2024.



