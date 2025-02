Resíduos de óleo são encontrados na Baía de Guanabara, no Rio, após incêndio em fábrica

O Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro confirmou a presença de resíduos de óleo na Baía de Guanabara após um incêndio em uma fábrica de lubrificantes. O Inea segue no trabalho de contenção e recolhimento dos resíduos, utilizando cerca de 2 mil metros de barreiras para evitar a dispersão. O Ministério Público do Rio investigará as causas e consequências do incidente ocorrido no último sábado (8).