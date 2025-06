Rio de Janeiro enfrenta alta de mortes por síndrome respiratória aguda grave

No Rio de Janeiro , o estado enfrenta um cenário preocupante com 676 mortes por síndrome respiratória aguda grave este ano, especialmente entre crianças até 9 anos e idosos com mais de 70. Mais de 9 mil internações foram registradas. A campanha de vacinação contra a gripe, que segue até janeiro de 2026, pretende imunizar cerca de 4,5 milhões de pessoas dos grupos prioritários. No entanto, apenas pouco mais de 22% desse público foi vacinado até agora.



