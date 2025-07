RJ: criminosos voltam a fazer barricadas com ônibus em Madureira

Pelo terceiro dia consecutivo, o bairro de Madureira no Rio de Janeiro apresenta clima tenso. Comércios estão fechados e vias interditadas. Criminosos utilizaram 19 ônibus como barricadas para dificultar ações da Polícia Militar. Durante os confrontos da última terça-feira (15), um traficante foi morto em troca de tiros com policiais. Serviços de saúde e transporte foram interrompidos. O policiamento permanece reforçado na área.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!