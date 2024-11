São Paulo Futebol Clube cria universidade para esportes de alta performance

Em uma iniciativa pioneira no Brasil, o São Paulo Futebol Clube está criando uma universidade voltada para a formação de profissionais em esportes de alta performance. A instituição oferecerá 12 cursos: três de graduação, três de pós-graduação e seis livres. As aulas serão bilíngues e ocorrerão em formato híbrido no Morumbi. As inscrições estão abertas e visam preparar os alunos para o mercado profissional nos principais clubes do Brasil.