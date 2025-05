São Paulo registra menor temperatura do ano, e Prefeitura aciona operação contra o frio

A cidade de São Paulo registrou a menor temperatura do ano, durante a madrugada desta quinta-feira (15). os termômetros chegaram a marcar 13,3 ºC , quase um grau mais baixo do que o verificado no dia anterior. Desde domingo, a capital paulista está em atenção devido ao frio. A Prefeitura acionou a operação baixas temperaturas, com a distribuição de alimentos e cobertores para a população vulnerável. A ação é realizada quando a temperatura chega aos 13ºC. A previsão para a madrugada de sexta-feira, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da prefeitura, é que a mínima atinja novamente a casa dos 13 graus.