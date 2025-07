SC: 13 cidades do estado registram temperatura negativa durante a madrugada

Algumas regiões de Santa Catarina amanheceram com geada nesta quinta-feira (31). Pelo menos 13 cidades registraram temperaturas negativas durante a madrugada, entre elas São Joaquim e Urupema. O frio mais rigoroso foi registrado em Bom Jardim da Serra, com -5,2ºC.



