Segunda parcela do 13º do INSS começa a ser paga nesta segunda (26)

Começa, nesta segunda-feira (26), o pagamento da segunda parcela do 13º para os beneficiários do INSS. O pagamento vai até o dia 6 de junho e respeita a ordem do último dígito do número de inscrição social. Quem tem um salário mínimo de benefício recebe antes de quem ganha mais. Ao menos 34 milhões de aposentados, pensionistas e beneficiários vão receber a segunda parcela do 13º, que injetará R$ 73 bilhões na economia.



