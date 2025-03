Seis pessoas morrem após naufrágio de submarino no Egito

Seis pessoas morreram após o naufrágio de um submarino no Egito. Os corpos foram levados para um hospital na costa do Mar Vermelho. O submarino, similar a outros que circulam na região, transportava 45 turistas que observavam a vida marinha. Segundo a agência Reuters, todos os passageiros eram da Rússia.



