Seleção brasileira se apresenta para a estreia do técnico Carlo Ancelotti

A apresentação da seleção brasileira para os dois jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo teve início no último domingo (1º). 14 atletas se apresentaram para o técnico Carlo Ancelotti, em um hotel em São Paulo. Ao longo desta segunda-feira (2), o grupo estará completo com a chegada de mais oito jogadores. A estreia do italiano à frente da seleção será na quinta-feira (5), diante do Equador, em Guayaquil. No dia 10, o jogo é contra o Paraguai, em São Paulo, na Neo Quimica Arena.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!