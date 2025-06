Sistema de alertas da Defesa Civil começa a ser preparado para chegar ao Norte e Centro-Oeste

Nas regiões Sul e Sudeste do país, já está em funcionamento o sistema de alertas da Defesa Civil. Ele está sendo preparado para chegar também ao Norte e Centro-Oeste do país. Os avisos de emergência para enchentes, deslizamentos, incêndios e outros desastres são enviados diretamente para os celulares, com mensagem na tela e alerta sonoro. Técnicos da Defesa Civil das regiões Norte e Centro-Oeste estão sendo treinados para operar o sistema. No Nordeste, a capacitação já foi concluída e, no próximo sábado (14), uma demonstração será realizada em 36 municípios da região. A expectativa do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional é de que a ferramenta esteja em funcionamento em todo o país até o fim do ano.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!