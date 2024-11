Trio que vendia remédio sedativo sem receita é presa no Distrito Federal

Três homens foram presos em Brasília suspeitos de montar um esquema para a venda ilegal do remédio sedativo Zolpidem. A investigação da polícia teve início após uma denúncia feita por uma mãe sobre o vício da filha no medicamento. Durante a operação policial, foram apreendidos 450 comprimidos numa farmácia. Os detidos são o proprietário do estabelecimento, um farmacêutico e um balconista. A Anvisa estabeleceu que qualquer dosagem do remédio requer receita tipo B para sua comercialização.