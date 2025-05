Turcos celebram a cura do câncer de menino de 3 anos com balões no céu

Um céu cheio de balões coloridos tomou conta de Istambul, na Turquia. A cidade se uniu para comemorar a cura de Ali, de 3 anos, que venceu a leucemia. Ele lutava contra a doença desde os 8 meses de vida. O pai fez um pedido nas redes sociais para que as pessoas participassem dessa festa. Milhares de pessoas soltaram balões no céu para celebrar a vida do garoto.



