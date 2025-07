Turismo é prejudicado na Argentina por falta de neve

O setor de turismo na Argentina demonstra preocupação com a chegada das férias de inverno devido à falta de neve. Em Bariloche, as montanhas estão marrons e a estação Cerro Catedral abriu apenas áreas para principiantes. Na região norte, em Mendoza, três estações estão ativas; porém, somente Las Leñas possui pistas habilitadas.



