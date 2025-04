Vendas de veículos novos alcançam maior número desde 2008

O número de veículos novos vendidos nos primeiros três meses de 2025 foi o maior desde 2008. Foram vendidos 1,8 milhão de veículos no primeiro trimestre deste ano, representando um crescimento de 8% em relação ao mesmo período do ano anterior. Segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, a demanda por carros, caminhões e motos permanece aquecida, apesar das dificuldades de acesso ao crédito.



