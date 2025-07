Vulcão na Islândia entra em erupção pela 12ª vez desde 2021

Um vulcão na Islândia entrou em erupção nesta quarta-feira (16). A fissura aberta no solo pode chegar a mil metros de extensão. Hóspedes de um resort de luxo foram retirados por questões de segurança. As autoridades locais informaram que a erupção não oferece risco. Este é o décimo segundo evento ativo do vulcão desde 2021.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!