Wilker Bravin comenta movimentação do mercado e chegada do TikTok Shop ao Brasil

Wilker Bravim (Foto: Reprodução)

O TikTok Shop, a funcionalidade de e-commerce que conquistou os Estados Unidos, está desembarcando no Brasil e promete revolucionar a forma como criadores de conteúdo e marcas interagem e vendem na plataforma. E à frente desse movimento está Wilker Bravim, criador de conteúdo, empreendedor digital e, agora, parceiro oficial do TikTok Shop no Brasil. “O TikTok Shop é uma oportunidade única para criadores de conteúdo monetizarem seu trabalho de forma autêntica e para marcas alcançarem um público altamente engajado”, afirma Wilker. “Meu objetivo é ajudar o máximo de pessoas a aproveitarem essa revolução do Social commerce.”

