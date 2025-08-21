Após demanda de prefeitos, Estado garante incentivos para indústria eletroeletrônica da RMC
Foto: Prefeitura de CampinasMedida garante competitividade frente à Zona Franca de Manaus e preserva empregos...
O Governo do Estado de São Paulo acatou uma reivindicação dos prefeitos da Região Metropolitana de Campinas (RMC) e renovou os incentivos fiscais para a indústria eletroeletrônica, o que beneficia empresas do ramo localizadas na RMC. A informação foi divulgada durante a reunião do Conselho de Desenvolvimento da RMC, nesta quarta-feira, 20 de agosto. O decreto estadual foi publicado no Diário Oficial (https://doe.sp.gov.br/) no dia 12 de agosto.
Para saber mais sobre essa importante conquista para a indústria da RMC, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.
