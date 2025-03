Calor extremo no trabalho afeta saúde a curto e longo prazo, diz especialista Tânia Rêgo/Agência BrasilHidratação constante e toalha úmida por perto, recomenda a pesquisadora Tatiane Cristina Moraes... Portal Veloz|Do R7 04/03/2025 - 10h12 (Atualizado em 04/03/2025 - 10h12 ) twitter

Tânia Rêgo/Agência BrasilHidratação constante e toalha úmida por perto, recomenda a pesquisadora Tatiane Cristina Moraes de Sousa para enfrentar o calor intenso. Professora do Departamento de Epidemiologia do Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), alerta para os impactos a curto e longo prazo na saúde humana em razão da alta das temperaturas registradas na cidade do Rio de Janeiro.

Saiba mais sobre os riscos do calor extremo e como se proteger, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

