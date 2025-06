Campinas ganha calendário digital de eventos para moradores e turistas Foto: Prefeitura de CampinasMoradores e turistas de Campinas passam a contar com uma plataforma digital... Portal Veloz|Do R7 06/06/2025 - 12h17 (Atualizado em 06/06/2025 - 12h17 ) twitter

Foto: Prefeitura de CampinasMoradores e turistas de Campinas passam a contar com uma plataforma digital inovadora que reúne o calendário de eventos promovidos ou apoiados pela Prefeitura. Desenvolvida em parceria pelas secretarias municipais e equipes de tecnologia do Departamento de Informatização (Deinfo), a ferramenta simplifica o acesso à programação cultural, esportiva e turística do município, contribuindo para o fortalecimento do desenvolvimento local.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as novidades e eventos em Campinas!

