Chelsea, Boca, Benfica e Flamengo jogam nesta segunda (16) no Mundial de Clubes GettyA terceira rodada da Copa do Mundo de Clubes 2025 promete fortes emoções nesta segunda-feira... Portal Veloz|Do R7 16/06/2025 - 09h37 (Atualizado em 16/06/2025 - 09h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

GettyA terceira rodada da Copa do Mundo de Clubes 2025 promete fortes emoções nesta segunda-feira (16), com três partidas envolvendo grandes equipes da Europa e da América do Sul. O dia será marcado pela estreia de Chelsea e Flamengo na competição, além do aguardado duelo entre Boca Juniors e Benfica.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Portal Veloz:

Iracemápolis recebe primeiro Pet Contêiner da região de Campinas

Sumaré registra mais de 7 mil atendimentos em ações voltadas ao fortalecimento da economia local

Candidato deve pagar taxa do Vestibulinho das Etecs até esta segunda (16)