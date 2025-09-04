Logo R7.com
Ciclista envolvido em acidente no Bartolomeu Grota, em Limeira, não resiste e morre

O impacto foi violento e lançou o ciclista ao solo, provocando múltiplos ferimentos  O ciclista...

Portal Veloz|Do R7

O impacto foi violento e lançou o ciclista ao solo, provocando múltiplos ferimentos. O ciclista que havia ficado em estado gravíssimo após um acidente registrado na noite da última quarta-feira (3), no bairro Bartolomeu Grota, em Limeira, não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz para mais detalhes sobre este trágico acidente.

