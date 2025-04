Dia Mundial da Saúde: campanha defende bem-estar materno e neonatal Arquivo/MDS No Dia Mundial da Saúde, celebrado nesta segunda-feira (7), a Organização Mundial da Saúde... Portal Veloz|Do R7 07/04/2025 - 12h48 (Atualizado em 07/04/2025 - 12h48 ) twitter

Arquivo/MDS No Dia Mundial da Saúde, celebrado nesta segunda-feira (7), a Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou que quase 300 mil mulheres perdem a vida todos os anos em razão da gravidez ou do parto, enquanto mais de dois milhões de bebês morrem ao longo do primeiro mês de vida e outros dois milhões são natimortos (bebês que morrem após 20 semanas de gestação no útero ou durante o parto).

Saiba mais sobre essa importante campanha e seus impactos no bem-estar materno e neonatal consultando a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

