Edital do Enem 2025 é publicado; veja datas e regras do exame Jose Cruz/Agência Brasil O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) publicou... Portal Veloz|Do R7 24/05/2025 - 10h36 (Atualizado em 24/05/2025 - 10h36 )

Jose Cruz/Agência Brasil O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) publicou em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (23), o edital do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. O período de inscrições será de 26 de maio a 6 de junho. Os interessados deverão se inscrever na Página do Participante do exame, no site do Inep.

Para mais detalhes sobre as datas e regras do Enem 2025, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

