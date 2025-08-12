Em comemoração ao aniversário de 125 anos, Ponte Preta entrega novo monumento em homenagem ao torcedor
Foto: Reprodução/Ponte PretaA Ponte Preta completou 125 anos de história nesta segunda-feira (11) e, para...
Foto: Reprodução/Ponte PretaA Ponte Preta completou 125 anos de história nesta segunda-feira (11) e, para coroar este marco histórico, uma nova escultura em homenagem ao torcedor foi inaugurada com a presença da imprensa, torcedores, convidados e funcionários, na tarde do mesmo dia. Feito inteiramente em aço, o Gorila, criado e confeccionado pelo empreendedor artístico Rodrigo Zingoni, ficará exposto permanentemente em frente ao estádio Moisés Lucarelli.
