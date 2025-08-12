Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
JR 24H

Em comemoração ao aniversário de 125 anos, Ponte Preta entrega novo monumento em homenagem ao torcedor

Foto: Reprodução/Ponte PretaA Ponte Preta completou 125 anos de história nesta segunda-feira (11) e, para...

Portal Veloz

Portal Veloz|Do R7

Portal Veloz

Foto: Reprodução/Ponte PretaA Ponte Preta completou 125 anos de história nesta segunda-feira (11) e, para coroar este marco histórico, uma nova escultura em homenagem ao torcedor foi inaugurada com a presença da imprensa, torcedores, convidados e funcionários, na tarde do mesmo dia. Feito inteiramente em aço, o Gorila, criado e confeccionado pelo empreendedor artístico Rodrigo Zingoni, ficará exposto permanentemente em frente ao estádio Moisés Lucarelli.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e descubra todos os detalhes sobre essa homenagem emocionante!

Leia Mais em Portal Veloz:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.