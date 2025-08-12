Em comemoração ao aniversário de 125 anos, Ponte Preta entrega novo monumento em homenagem ao torcedor Foto: Reprodução/Ponte PretaA Ponte Preta completou 125 anos de história nesta segunda-feira (11) e, para... Portal Veloz|Do R7 12/08/2025 - 12h40 (Atualizado em 12/08/2025 - 12h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Foto: Reprodução/Ponte PretaA Ponte Preta completou 125 anos de história nesta segunda-feira (11) e, para coroar este marco histórico, uma nova escultura em homenagem ao torcedor foi inaugurada com a presença da imprensa, torcedores, convidados e funcionários, na tarde do mesmo dia. Feito inteiramente em aço, o Gorila, criado e confeccionado pelo empreendedor artístico Rodrigo Zingoni, ficará exposto permanentemente em frente ao estádio Moisés Lucarelli.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e descubra todos os detalhes sobre essa homenagem emocionante!

Leia Mais em Portal Veloz:

Passagem aérea, jogos de azar e transporte público disparam e são vilões da inflação em julho

Santa Bárbara Rock Fest 2025 terá maior palco já montado na história dos eventos da cidade

‘Valores a receber’: brasileiros têm R$ 10,5 bilhões esquecidos em bancos; veja como resgatar