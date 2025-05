Em Iracemápolis, trecho da rua Senador Barros Penteado tem alteração de fluxo Foto: Prefeitura de IracemápolisA Prefeitura de Iracemápolis, por meio do Departamento de Trânsito, informa que... Portal Veloz|Do R7 14/05/2025 - 11h27 (Atualizado em 14/05/2025 - 11h27 ) twitter

Foto: Prefeitura de IracemápolisA Prefeitura de Iracemápolis, por meio do Departamento de Trânsito, informa que o trecho da Rua Senador Barros Penteado, entre rua José dos Santos até rua Antônio Casemiro, passará a ter sentido único a partir do dia 5 de junho. A via, que era mão dupla, terá circulação no sentido da Rua José dos Santos para a Rua Antônio Casemiro.

