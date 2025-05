Empresário do interior de SP morre afogado durante mergulho em Fernando de Noronha Shigueto era proprietário de um comércio em Sumaré Um passeio de mergulho em Fernando... Portal Veloz|Do R7 26/05/2025 - 18h36 (Atualizado em 26/05/2025 - 18h36 ) twitter

Shigueto era proprietário de um comércio em Sumaré Um passeio de mergulho em Fernando de Noronha terminou em tragédia na manhã do último domingo (25). O empresário Shigueto Asahara, de 59 anos, morreu afogado enquanto nadava na Praia do Boldró, uma das mais conhecidas da ilha. Natural de Campinas (SP), ele residia e mantinha uma oficina em Sumaré, no interior paulista.

