Holambra se pinta de laranja para celebrar o Mês do Rei com festa, cultura e tradição holandesa
Entre 7 e 30 de abril, a cidade promove uma programação especial, com corrida,...
Portal Veloz|Do R7
24/04/2025 - 20h40

Entre 7 e 30 de abril, a cidade promove uma programação especial, com corrida, música, gastronomia típica e muita diversão. O Mês do Rei em Holambra é uma celebração vibrante e cheia de cultura, inspirada na tradicional festa holandesa Koningsdag, que homenageia o aniversário do rei Willem-Alexander.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e descubra tudo sobre essa festa incrível!

