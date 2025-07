Incêndio atinge barracão abandonado na Avenida Ruy Rodrigues em Campinas No começo da noite desta terça-feira (1º), um incêndio atingiu um barracão localizado na Avenida... Portal Veloz|Do R7 02/07/2025 - 09h16 (Atualizado em 02/07/2025 - 09h16 ) twitter

No começo da noite desta terça-feira (1º), um incêndio atingiu um barracão localizado na Avenida Ruy Rodrigues, na altura do bairro Novo Campos Elíseos, em Campinas (SP). De acordo com informações, o local estava abandonado no momento do incidente. Antes, funcionava como uma loja de autopeças. Pelo menos três caminhões do Corpo de Bombeiros foram acionados para conter as chamas. Apesar da proporção do fogo, não houve registro de feridos. A perícia foi acionada para investigar as causas do incêndio.

