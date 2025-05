Itaipu completa 51 anos com foco em inovação e transição energética SONY DSCA modernização tecnológica da hidrelétrica está recebendo US$ 649 milhões em investimentos A Usina... Portal Veloz|Do R7 17/05/2025 - 19h24 (Atualizado em 17/05/2025 - 19h24 ) twitter

SONY DSCA modernização tecnológica da hidrelétrica está recebendo US$ 649 milhões em investimentos. A Usina Hidrelétrica de Itaipu, referência mundial em geração de energia limpa, celebra neste sábado (17) seus 51 anos de história. Resultado de um tratado assinado entre Brasil e Paraguai em 1974, a usina é peça-chave no abastecimento elétrico e no desenvolvimento da região.

