Memphis destaca evolução do Corinthians e exalta torcida após vitória

Responsável por uma bela assistência no segundo gol do Corinthians sobre o Santos, Memphis Depay falou sobre a vitória por 2 a 1 no clássico, exaltou a evolução do Timão e pediu melhorias para que o time possa disputar títulos nesta temporada.— Vai ser uma temporada importante para o Corinthians, mas com este estádio, com este apoio, com este time, com o caráter que temos, se continuarmos treinando forte, analisando o que podemos melhorar, isso é o mais importante, porque temos que melhorar, então podemos ganhar títulos — afirmou o jogador após o jogo em entrevista para a “Cazé TV”.

