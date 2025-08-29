Logo R7.com
MPT e Santa Casa de Limeira fecham acordo para atendimento oftalmológico de 1.289 crianças e adolescentes

Foto: Santa Casa de LimeiraO Ministério Público do Trabalho (MPT) e a Santa Casa de Limeira celebraram um acordo judicial, com apoio da Prefeitura, que beneficiará a comunidade infantil que aguarda atendimento oftalmológico na rede pública. Como forma de reparação social, será colocado em prática na cidade o projeto “Visão do Futuro”, que tem como meta atender 1.289 crianças e adolescentes, e permitirá reduzir o tempo de espera por consultas oftalmológicas na rede, de 9 para apenas 2 meses.

