Orquestra Sinfônica de Campinas executa obra inédita de autor brasileiro no concerto de domingo O ingresso pode ser encontrado no Sympla ou na bilheteria do teatro A Orquestra Sinfônica... Portal Veloz|Do R7 03/07/2025 - 18h37 (Atualizado em 03/07/2025 - 18h37 ) twitter

O ingresso pode ser encontrado no Sympla ou na bilheteria do teatro. A Orquestra Sinfônica de Campinas realiza neste domingo, 6 de julho, às 10h, no Teatro Castro Mendes, mais um concerto da série Niza Tank.

