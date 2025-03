Prevenção e primeiros socorros na estrada: motoclubes passam por treinamento em Campinas Foto: Prefeitura de Campinas Conhecidos por desbravarem as estradas em grupos sobre duas rodas, membros... Portal Veloz|Do R7 24/03/2025 - 12h28 (Atualizado em 24/03/2025 - 12h28 ) twitter

Foto: Prefeitura de Campinas Conhecidos por desbravarem as estradas em grupos sobre duas rodas, membros de treze motoclubes dedicaram este sábado, dia 22 de março, ao aprendizado de algo que pode determinar a sobrevivência de seus colegas em um sinistro (acidente): os primeiros socorros. Cerca de 30 motociclistas participaram de treinamento promovido pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec), em parceria com a PUC-Campinas, em encontro realizado na instituição, no Jardim Ipaussurama.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre este importante treinamento!

