Projeto "Construindo Campeões" abre inscrições para aulas gratuitas de natação em Americana A Associação de Natação Americanense, com o apoio da Suzano, maior produtora mundial de celulose... Portal Veloz|Do R7 05/05/2025 - 10h40

A Associação de Natação Americanense, com o apoio da Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, está com inscrições abertas para a nova turma do projeto “Construindo Campeões”. A iniciativa oferece aulas gratuitas de natação para crianças e adolescentes de Americana, com foco em estudantes da rede pública de ensino, de 6 anos a 18 anos e em situação de vulnerabilidade social. Ao todo, são disponibilizadas 80 vagas e as inscrições podem ser feitas de forma on-line até o próximo dia 15 de maio, pelo link: https://www.e-inscricao.com/natacao-americana/campeoes02.

