Revelando São Paulo abre inscrições para artistas e expositores

Foi aberto nessa segunda-feira (10) o edital de participação no Revelando SP 2025. O evento reúne expositores de municípios de todas as regiões do estado para mostrar produtos artesanais, culinária típica, dança e música.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre como participar deste importante evento cultural!

