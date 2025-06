RFTV apresenta seu novo slogan: A CARA DA SUA REGIÃO A RFTV, emissora com programação que informa e entretém, lança nesta segunda-feira (2) seu novo... Portal Veloz|Do R7 02/06/2025 - 10h58 (Atualizado em 02/06/2025 - 10h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

A RFTV, emissora com programação que informa e entretém, lança nesta segunda-feira (2) seu novo slogan: “A CARA DA SUA REGIÃO”. A frase reforça o posicionamento da emissora como um veículo próximo ao público e alinhado com as características das cidades onde atua.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e descubra mais sobre essa nova fase da RFTV!

Leia Mais em Portal Veloz:

Tour Campinas Bike reúne mais de 400 ciclistas por mobilidade sustentável e turismo local

Prefeito de Piracicaba discute estratégias com a Agência das Bacias PCJ contra corte de verba federal para recursos hídricos

8º Megafeirão de Automóveis começa nesta quinta-feira (5) em Artur Nogueira